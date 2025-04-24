В Жуковском и аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских аэропортах. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что временные ограничения на работу аэропортов ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Речь идет о воздушных гаванях в Московской области и Калуге — Жуковском и Грабцеве. В подмосковном аэропорту ограничения действуют с 01:00, а в калужском — с 00:45. Там временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

До этого утром 23 апреля временно приостанавливали работу аэропорты Казани и Ульяновска.

На прошлой неделе ограничительный режим вводили в волгоградской воздушной гавани.