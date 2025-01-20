Жители Казани услышали звуки взрывов над городом

Жители Казани сообщили о звуках взрывов над городом, в том числе в Советском районе. Об этом 360.ru сообщил один из очевидцев.

«Слышала в Советском районе», — рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, ранее атакованные украинскими беспилотниками жилищные комплексы «Манхэттен» и «Лазурные небеса» находятся недалеко от них.

Украинские беспилотники попытались атаковать предприятия в Авиастроительном районе Казани, сообщил Telegram-канал Mash.

Власти пока никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее громкие взрывы прогремели над Рязанью, когда, по предварительной информации, система ПВО засекла украинские беспилотники. Жители Рязанской области также сообщали о звуках взрывов. На тот момент официальная информация также отсутствовала.