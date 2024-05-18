Спецоперация 18 мая 2024, 05:28 Жители Харьковской области захотели получить российские паспорта Водолацкий: жители Харьковской области спрашивают, как получить паспорта РФ РИА «Новости»

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Жители населенных пунктов Харьковской области, которые освободили российские войска, спрашивают о получении паспортов России. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с РИА «Новости».

«Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди уже ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт. Потому что они понимают, что мирная жизнь для них уже наступила», — сказал он.

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Водолацкий отметил, что жители Харьковской области счастливы, когда видят ежедневное продвижение войск России, освобождающих регион от националистов и наемников Запада.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение в Харьковской области — это первый шаг в новом наступлении ВС России. По его словам, его могли запланировать на несколько этапов. Помимо этого, украинский лидер посетовал, что у ВСУ нет систем противовоздушной обороны и личного состава.