Первый шаг. Зеленский охарактеризовал продвижение ВС РФ в Харьковской области | 360°

18 мая 2024, 04:16
Первый шаг. Зеленский охарактеризовал продвижение ВС РФ в Харьковской области
AFP: Зеленский пожаловался на нехватку оружия и солдат
Продвижение в Харьковской области стало лишь первым шагом в новом наступлении ВС РФ. Об этом в интервью AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его мнению, оно может состоять из нескольких этапов. Глава украинского государства заявил, что ВСУ не хватает систем ПВО и личного состава.
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Кроме того, он отметил, что для предотвращения превосходства России в воздухе Украине нужно получить до 130 современных самолетов.
Ранее издание «Страна.ua» написало, что внутриполитическая ситуация на Украине обострилась из-за неспособности ВСУ сдержать продвижение российских войск в Харьковской области. По мнению авторов статьи, сложившееся на поле боя положение дел может привести к тому, что украинское руководство заявит о готовности участвовать в мирных переговорах.
Владимир Зеленский
ВСУ
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Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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