Спецоперация 18 мая 2024, 04:16 Первый шаг. Зеленский охарактеризовал продвижение ВС РФ в Харьковской области AFP: Зеленский пожаловался на нехватку оружия и солдат РИА «Новости»

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Продвижение в Харьковской области стало лишь первым шагом в новом наступлении ВС РФ. Об этом в интервью AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, оно может состоять из нескольких этапов. Глава украинского государства заявил, что ВСУ не хватает систем ПВО и личного состава.

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Кроме того, он отметил, что для предотвращения превосходства России в воздухе Украине нужно получить до 130 современных самолетов.

Ранее издание «Страна.ua» написало, что внутриполитическая ситуация на Украине обострилась из-за неспособности ВСУ сдержать продвижение российских войск в Харьковской области. По мнению авторов статьи, сложившееся на поле боя положение дел может привести к тому, что украинское руководство заявит о готовности участвовать в мирных переговорах.