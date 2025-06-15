Жители Елабуги услышали звуки взрывов

В Елабуге раздаются звуки взрывов в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Предварительно, работает ПВО», — написали авторы материала.

Местные жители сообщили, что обломки БПЛА рухнули недалеко от города. Информация о последствиях не земле не уточнялась. Официальных данных не поступало.

В конце мая жителей Татарстана напугали звуки, похожие на взрывы. Громыхать начало примерно в 22:40 по местному времени. Аэропорт Нижнекамска временно приостанавливал прием и выпуск воздушных судов.

Утром 15 июня аэропорты Ижевска, Казани и Нижневартовска также временно прекращали работать. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.