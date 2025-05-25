Жителей Татарстана напугали похожие на взрывы звуки

По словам горожан, взрывы начали греметь примерно в 22:40 по местному времени. Также в аэропорту Нижнекамска сейчас не отправляют и не принимают рейсы. Официальной информации об атаке ВСУ пока не было.

В Московском регионе в течении дня отразили атаку шести украинских БПЛА, летевших на столицу. Градоначальник Сергей Собянин сообщал о работе экстренных служб на месте падения обломков дрона. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский второй раз за день ввели временные ограничения.

В течение прошлой ночи в Калужской области сбили 14 беспилотников. Глава региона Владислав Шапша отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений.