Жителей Татарстана напугали похожие на взрывы звуки

ВСУ попытались атаковать Татарстан. Жители Елабуги услышали звуки взрывов над городом, сообщил Telegram-канал Shot.
По словам горожан, взрывы начали греметь примерно в 22:40 по местному времени. Также в аэропорту Нижнекамска сейчас не отправляют и не принимают рейсы. Официальной информации об атаке ВСУ пока не было.
В Московском регионе в течении дня отразили атаку шести украинских БПЛА, летевших на столицу. Градоначальник Сергей Собянин сообщал о работе экстренных служб на месте падения обломков дрона. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский второй раз за день ввели временные ограничения.
В течение прошлой ночи в Калужской области сбили 14 беспилотников. Глава региона Владислав Шапша отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
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