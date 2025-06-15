Временные ограничения ввели в трех аэропортах

Аэропорты Ижевска, Казани и Нижневартовска приостановили работу

Фото: РИА «Новости»

Аэропорты Ижевска, Казани и Нижневартовска временно перестали принимать и отправлять рейсы. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничительные меры ввели для обеспечения безопасности полетов.

Этим утром ограничения вводились на  работу аэропорта в Тамбове. Воздушная гавань перестала выпускать и принимать самолеты в 5:00. Ограничительные меры сняли меньше через два часа.

Ранее запрет на полеты объявили в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани. Их ввели примерно в 3:30, и сняли утром. В тот день средства ПВО нейтрализовали над регионами почти 50 БПЛА.

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