Временные ограничения ввели в трех аэропортах

Аэропорты Ижевска, Казани и Нижневартовска временно перестали принимать и отправлять рейсы. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничительные меры ввели для обеспечения безопасности полетов.

Этим утром ограничения вводились на работу аэропорта в Тамбове. Воздушная гавань перестала выпускать и принимать самолеты в 5:00. Ограничительные меры сняли меньше через два часа.

Ранее запрет на полеты объявили в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова и Казани. Их ввели примерно в 3:30, и сняли утром. В тот день средства ПВО нейтрализовали над регионами почти 50 БПЛА.