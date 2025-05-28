Осколки сбитых дронов попали в многоэтажный дом в Брянске

Украинская армия предприняла массированную атаку беспилотниками на Брянскую область. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей», — написал глава региона.

По словам Богомаза, пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило о 59 уничтоженных БПЛА, атаковавших Брянскую область. Всего с 21:00 27 мая до 0:00 28 мая дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее российская система ПВО сбила шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Позже стало известно еще о восьми уничтоженных дронах. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.