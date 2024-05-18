Жители четырех поселков под Белгородом остались без света из-за обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 16:43 Жители четырех поселков под Белгородом остались без света из-за обстрела ВСУ Гладков: при обстреле поселка Красное повредило линию электропередачи Nikolay Gyngazov/ / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины 18 мая снова обстреляли Белгородскую область. Под удар попал поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, также повреждено оборудование, сельхозтехника и грузовое авто», — написал он.

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Также повреждена линия электропередачи. Без света частично остались жители четырех населенных пунктов: Красное, Мухин, Панков и Первомайский.

Во время обстрела никто из людей не пострадал. На месте происшествий работают оперативные службы.

Ранее в Белгороде и области несколько раз объявляли ракетную опасность. Жителей просили укрыться в безопасном месте, не подходить к окнам. До этого над регионом сбили 14 снарядов РСЗО Vampire. По предварительной информации, два человека пострадали.