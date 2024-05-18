Ракетную опасность объявили в Белгороде в пятый раз за день | 360°

18 мая 2024, 10:29
Ракетную опасность объявили в Белгороде в пятый раз за день
Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — призвал он жителей.
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Находящимся на улице необходимо срочно спуститься в убежище или укрыться в другом безопасном месте. Спустя 20 минут сигнал отменили.
Сигнал тревоги объявлен уже в пятый раз за 18 мая. Сначала сирены включили в 01:25, затем около 03:30. Примерно в 06:40 сирены завыли во всей Белгородской области. После тревогу в Белгороде и Белгородском районе объявили в районе 08:25.
Ранее над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО Vampire. По предварительной информации, два человека пострадали, сообщал губернатор.
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