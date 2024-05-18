Ракетную опасность объявили в Белгороде в пятый раз за день | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 10:29 Ракетную опасность объявили в Белгороде в пятый раз за день Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Читать 360 в

В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — призвал он жителей.

Реклама

Находящимся на улице необходимо срочно спуститься в убежище или укрыться в другом безопасном месте. Спустя 20 минут сигнал отменили.

Сигнал тревоги объявлен уже в пятый раз за 18 мая. Сначала сирены включили в 01:25, затем около 03:30. Примерно в 06:40 сирены завыли во всей Белгородской области. После тревогу в Белгороде и Белгородском районе объявили в районе 08:25.

Ранее над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО Vampire. По предварительной информации, два человека пострадали, сообщал губернатор.