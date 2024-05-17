Над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО Vampire | 360°

Важное 17 мая 2024, 21:51 Над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО Vampire Минобороны: 14 реактивных снарядов уничтожили над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские системы ПВО сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО около 20:05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

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Украинские боевики обстреливали регион с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе двух мужчин, которые занимались сельхозработами в селе Новая Наумовка. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Другой пострадавший самостоятельно добрался до медицинского учреждения. Глава региона напомнил, что в этом населенном пункте ввели режим ЧС, поэтому люди не должны там появляться.