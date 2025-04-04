Жители Брянской области остались без газа и электричества во время атаки БПЛА
Богомаз: ВСУ наносят удары по объектам энергетики Брянской области
В результате атаки украинского ударного беспилотника на поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области был поврежден внутренний газопровод низкого давления. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Прекращено газоснабжение бытовых абонентов», — сообщил он.
Также украинские боевики атаковали объект энергоснабжения в Климовском районе. Жители остались без света.
«В настоящее время энергоснабжение осуществляется в штатном режиме», — добавил он.
Также украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Стародубском муниципальном округе.
«Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание фермы и трактор», — сообщил Богомаз.
Украинские БПЛА ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат, но не долетели до города и упали на территории одного из коттеджных поселков. Обошлось без пострадавших. Минувшей ночью российские военные уничтожили более 100 дронов ВСУ над Россией. Больше всего БПЛА сбили под Курском — 34 дрона.