Украинские БПЛА ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат

«Осторожно, новости»: дроны пытались атаковать НЛМК в Липецке, но не долетели

Украинские дроны ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат, но не долетели до города и упали на территории одного из коттеджных поселков. Об этом сообщило «Осторожно, новости» .

Название поселка его жители попросили не упоминать. Утром туда приехали спасатели и обезвредили обломки. Пострадавших нет.

Всего, по данным Министерства обороны, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 107 вражеских дронов. Основной удар пришелся на Курскую и Орловскую области, где сбили 34 и 30 беспилотников соответственно.

Пострадала и Тамбовская область. Врио губернатора региона Евгений Первышов сообщил, что из-за повреждения трубы без газа временно остались 15 домовладений. Однако все остались живы.