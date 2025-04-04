Украинские дроны ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат, но не долетели до города и упали на территории одного из коттеджных поселков. Об этом сообщило «Осторожно, новости».
Название поселка его жители попросили не упоминать. Утром туда приехали спасатели и обезвредили обломки. Пострадавших нет.
Всего, по данным Министерства обороны, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 107 вражеских дронов. Основной удар пришелся на Курскую и Орловскую области, где сбили 34 и 30 беспилотников соответственно.
Пострадала и Тамбовская область. Врио губернатора региона Евгений Первышов сообщил, что из-за повреждения трубы без газа временно остались 15 домовладений. Однако все остались живы.
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Украинские БПЛА ночью пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат
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