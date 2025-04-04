Более 100 дронов ВСУ уничтожили над Россией за ночь
Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 107 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Под Курском сбили 34 БПЛА, под Орлом — 30, под Липецком — 18. Семь беспилотников уничтожили в Калужской области, по четыре — в Ростовской области и над Азовским морем. По три БПЛА ликвидировали в Тамбовской области и Московском регионе.
«Два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Тульской области», — сообщили в Минобороны.
В ночь на 3 апреля средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — шесть БПЛА. По пять сбили под Орлом и Курском, четыре — под Калугой, два — под Белгородом и еще один — в небе над Смоленской областью.