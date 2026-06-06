Жители Большой Ижоры вернулись домой из пунктов временного размещения

Жители Большой Ижоры Ломоносовского района вернулись домой после снятия режима охранной зоны. Однако еще некоторое время в поселке сохранятся частичные ограничения. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко .

Людей, которые находились в пунктах временного размещения, отправили домой на автобусах. Социальные объекты также вернулись к обычному режиму работы.

«В ближайшие дни в Большой Ижоре еще будет сохраняться ряд ограничений: проверка территории лесного массива и пляжей еще не завершена и будет продолжена», — отметил губернатор.

Опасные участки огородили сигнальными лентами и обозначили предупреждающими табличками. В этих зонах также организуют дежурство правоохранителей.

Жителей и гостей Петербурга и области попросили в ближайшие дни по возможности отказаться от поездок в район Большой Ижоры ради безопасности.

Ранее на объекте Минобороны в Ломоносовском районе Ленобласти начали ликвидацию последствий пожара, который вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ.