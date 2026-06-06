В Ленобласти более 600 человек эвакуировали после пожара из-за атаки БПЛА

На объекте Минобороны в Большой Ижоре в Ленинградской области продолжают ликвидировать последствия пожара, вспыхнувшего после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Медицинская помощь потребовалась четырем местным жителям. Одного из них госпитализировали, троим оказали помощь на месте ЧП, среди них был ребенок.

«Из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам», — рассказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что в пунктах гражданам предоставили питание, воду, также там дежурят врачи.

Ранее стало известно, что на фоне массированной атаки БПЛА противника в Ленобласти создали оперштаб. Экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.