Жителей Запорожья начали эвакуировать

Власти Украины запустили частичную эвакуацию жителей города Запорожье и некоторых населенных пунктов у линии боевого соприкосновения. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра Запорожской области Олег Мурачев.

«Есть факты эвакуации властями Украины населения из населенных пунктов Орехов и Никополь. И есть информация об эвакуации из Запорожья, но там она носит избирательный характер», — отметил он.

Запорожье находится под контролем киевского режима и расположено у линии боевого соприкосновения. После активного наступления российских сил боевики ВСУ начали готовить склады, госпитали и огневые позиции к возможным боям за город.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал удачи военным, продвигающимся к Запорожью.

Также положение ВСУ ухудшилось в Сумской области. Из-за потерь украинское командование перебросило туда группы элитного 73-го морского центра ВСУ.