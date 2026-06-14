Путин пожелал удачи продвигающимся к Запорожью бойцам

Президент Владимир Путин обратился к российским военным, которые продвигаются к Запорожью, и пожелал им удачи. Видео общения главы государства с военными опубликовал корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин .

Участники СВО подарили Путину шеврон, с которым освобождали села Запорожской области в 2025 году.

«Считаем, что это наш небольшой подарок вам и новые победы — они тоже будут во имя России», — отметил боец группировки «Днепр», его процитировала ИС «Вести».

Полную версию записи встречи президента с военными покажут в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Ранее Зарубин рассказал, что глава государства поучаствует в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Казани. Также он проведет большое количество переговоров с иностранными лидерами. Журналист обратил внимание, что подобные встречи нередко становятся источником политических решений и важных заявлений.