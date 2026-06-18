ВСУ перебросили силы специальных операций в Сумскую область из-за огромных потерь на этом участке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебросило в Сумскую область группы элитного 73-го морского центра ССО ВСУ», — заявил собеседник журналистов.

По его информации, штурмовые отряды российской группировки войск «Север» потеснили украинские войска на 19 участках на расстояние до 700 метров.

Еще источник агентства добавил, что переброшенное подразделение ВСУ уже участвовало в боях в регионе прошлым летом, но понесло потери.

Ранее Минобороны сообщило, что военные группировки войск «Центр» освободили село Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Оно стало третьим освобожденным населенным пунктом с начала этой недели в Добропольском районе ДНР.