Жителей Воронежской области предупредили об атаке БПЛА

В Воронежской области власти объявили об опасности атаки БПЛА. Военные привели силы ПВО в боевую готовность, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — объявил он.

В это же время аналогичный режим ввели в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил о готовности военных отразить удар.

Вечером 29 августа в Белгородской области дежурные силы ПВО уничтожили три дрона самолетного типа. В ДНР украинские военные обстреляли Горловку и Донецк. Пострадали пять человек, одна женщина погибла.