Жителей Воронежской области предупредили об атаке БПЛА
Гусев: в Воронежской области ввели режим опасности БПЛА
В Воронежской области власти объявили об опасности атаки БПЛА. Военные привели силы ПВО в боевую готовность, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — объявил он.
В это же время аналогичный режим ввели в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил о готовности военных отразить удар.
Вечером 29 августа в Белгородской области дежурные силы ПВО уничтожили три дрона самолетного типа. В ДНР украинские военные обстреляли Горловку и Донецк. Пострадали пять человек, одна женщина погибла.