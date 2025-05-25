В Калужской области ночью уничтожили 14 БПЛА

В течение прошлой ночи в Калужской области сбили 14 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

По его словам, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

«Силы ПВО ночью 25 мая уничтожили 14 БПЛА на территории региона. Два БПЛА уничтожили на окраине Обнинска, три — на территории Сухиничского района, пять — на территории Тарусского района, три — на территории Малоярославецкого района и один — на территории Боровского района», — написал губернатор.

Шапша уточнила, что на местах активно работают оперативные группы.

Ранее сбитый беспилотник украинских боевиков упал во дворе многоэтажного жилого дома в Туле. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отмечал, что в этот раз обошлось без пострадавших среди местного населения.