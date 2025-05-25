В трех аэропортах Москвы снова ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский снова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения начали действовать в 20:25 по московскому времени.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что средства ПВО отразили атаку трех украинских БПЛА, летевших на столицу. На место падения обломков дрона направили специалистов экстренных служб.

По данным Минобороны, в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени военные уничтожили 51 беспилотник ВСУ. Из них шесть БПЛА перехватили и сбили над Московским регионом. Свыше 20 дронов ликвидировали в небе над Курской областью.

Вечером 25 мая в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали и не отправляли рейсы. На фоне этого сообщалось о трех сбитых на подлетах к Москве беспилотниках.