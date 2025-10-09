Назначенный киевским режимом глава администрации Славянска в ДНР Вадим Лях призвал жителей покинуть город из-за приближающейся линии фронта. Об этом он объявил в Telegram-канале.

«Обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: пришло время эвакуации», — заявил Лях.

Ранее на временно подконтрольной Украине территории ДНР повредили теплоэлектроцентраль.

Глава украинской администрации предупредил горожан, что ближайший отопительный сезон будет сверхсложным.

А в начале сентября боевик ВСУ учинил в городе скандал из-за продавщицы, заговорившей с ним на русском языке.

Он пригрозил натравить на магазин представителей власти, чтобы ознакомить женщину с законодательством.