Жителей Славянска призвали эвакуироваться
Назначенный киевским режимом глава администрации Славянска в ДНР Вадим Лях призвал жителей покинуть город из-за приближающейся линии фронта. Об этом он объявил в Telegram-канале.
«Обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: пришло время эвакуации», — заявил Лях.
Ранее на временно подконтрольной Украине территории ДНР повредили теплоэлектроцентраль.
Глава украинской администрации предупредил горожан, что ближайший отопительный сезон будет сверхсложным.
А в начале сентября боевик ВСУ учинил в городе скандал из-за продавщицы, заговорившей с ним на русском языке.
Он пригрозил натравить на магазин представителей власти, чтобы ознакомить женщину с законодательством.