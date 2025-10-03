На подконтрольной Киеву территории ДНР повредили ТЭС

Теплоэлектростанция на подконтрольной Киеву части ДНР получила повреждения. Об этом сообщило издание «Страна» .

Журналисты опубликовали фото пожара, на котором видно огромный столб черного дыма. В публикации информацию о пострадавших не уточнили.

Ранее ВС России ударили по Славянской ТЭС Донбассэнерго в Краматорском районе. Славянская ТЭС находится в городе Николаевка вблизи Славянска, на контролируемой Киевом части Донецкой Народной Республики. По словам назначенного украинскими властями замначальника городской военной администрации Николаевки Владимира Проскунина, в ходе обстрела повреждения получили ряд объектов на территории станции.