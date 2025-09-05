В Славянске боевик ВСУ учинил скандал в магазине из-за русского языка продавщицы

Украинский военный устроил скандал в Славянске (временно подконтрольная Украине территория ДНР) из-за того, что продавщица заговорила с ним на русском языке. Видео опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Женщина — по собственному признанию, местная жительница — заявила, что считает себя украинкой и понимает украинский язык, но разговаривает по-русски, потому что так говорят в регионе.

«Я не хочу общаться с такими людьми, как вы. Которые унижают свой народ — не защищают, а унижают», — заявила она.

После этого боевик обратился к ней на украинском языке, заявив, что в магазин придут представители власти, чтобы ознакомить продавщицу с законодательством.

Ранее пленный рассказал, что в ВСУ половина военных общаются между собой и даже отдают приказы по-русски.