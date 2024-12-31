Жителей Севастополя призвали не запускать фейерверки

Запуск салютов и фейерверков в новогоднюю ночь может осложнить работу подразделениям противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале напомнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он напомнил, что в городе ввели ограничения на использование пиротехнических изделий, за исключением бенгальских огней, хлопушек и фонтанов холодного огня. Использование запрещенных к использованию видов пиротехники приведет к штрафу.

«Но речь даже не о штрафе. Поймите, что, запуская салюты и фейерверки, вы осложняете работу Черноморскому флоту и системе ПВО, создаете ложные цели. Запускаешь фейерверки — помогаешь врагу», — написал Развожаев.

Ранее стало известно, что ночью 31 декабря силы ПВО сбили над Севастополем два украинских беспилотника. Также ВС России ликвидировали безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря.