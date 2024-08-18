Жителей района Курской области призвали не спешить с возвращением

Оперативная обстановка в Кореневском районе Курской области остается сложной. Поэтому жителям стоит набраться терпения и ждать официального разрешения для возвращения в свои дома. Предупреждение на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала глава муниципалитета Марина Дегтярева.

Она призвала жителей не пытаться вернуться обратно, чтобы не стать участниками трагических событий.

«Давайте наберемся терпения и дадим нашим военным разобраться с врагом. Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой», — написала Дегтярева.

Минобороны в последней сводке сообщило, что ВС России отразили атаки украинских штурмовиков на села Черкасское Поречное и Русское в Суджанском районе Курской области, а также села Ольговка и Комаровка в Кореневском районе.

В ведомстве уточнили, что на этом участке противник потерял до 30 человек, пять бронированных машин, танк и инженерную машину разграждения.

Всего с начала боев в Курской области потери украинских войск выросли до 3460 человек личного состава, из которых более 300 пришлись на последние сутки.