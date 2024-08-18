Российские военные отразили атаки ВСУ на четыре села в Курской области

Минобороны: ВС России отбили атаки ВСУ на четыре села в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские подразделения отразили атаки штурмовых групп ВСУ на четыре населенных пункта в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Отражены атаки 82-й десантно-штурмовой, 115-й, 61-й и 22-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасское Поречное, Русское, Ольговка и Комаровка. Потери ВСУ составили более 30 человек живой силы, инженерную машину разграждения, пять боевых бронированных машин и танк», — заявили в ведомстве.

Кроме того, бойцы группы войск «Север» при поддержке огня артиллерии и авиации ведут разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп противника в лесных массивах в районе населенных пунктах Шептуховка, Сафоновка и Алексеевское.

Также ВС России огнем артиллерии и авиации нанесли поражение технике и живой силе противника в районах населенных пунктов Куриловка, Снагость, Михайловка, Новоивановка, Черкасская Конопелька, Фанасеевка и Борки.

Ранее Минобороны объявило, что потери ВСУ в Курской области выросли до 3460 человек.

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