Жителей нескольких СНТ начали эвакуировать из-за пожара на аэродроме в Энгельсе

После атаки беспилотников на территории аэродрома в Энгельсе вспыхнул пожар, жителей близлежащих к объекту СНТ эвакуируют. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Также глава региона уточнил, что из-за налета дронов в Энгельсе также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ.

«На месте уже работает управление региональной безопасности. Некоторые жители обратились за медицинской помощью», — подчеркнул он.

По словам Бусаргина, сотрудники районной администрации получили задачу «дойти до каждого гражданина, чье имущество пострадало» и проработать вопрос материальной поддержки.

По последней информации, из-за массированной атаки дронов ВСУ на Саратовскую область пострадали два человека.