СК проведет расследование после атаки беспилотников на Саратовскую область

Следователи установят детали атаки дронов ВСУ по Энгельсу и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Следователи СК России будут расследовать преступные действия ВСУ на территории Саратовской области», — подчеркнули в ведомстве.

Из-за удара БПЛА по городу пострадали два человека, повредились здания двух детских садов, больницы и школы.

Губернатор региона Роман Бусаргин прокомментировал ЧП и показал фотографии последствий налета беспилотников. По его словам. профильные службы восстановят остекление в зданиях в кратчайшие сроки. Занятия в учебных заведениях сегодня пройдут в дистанционном формате.

В связи с налетом БПЛА поток пациентов по экстренной помощи в больнице перераспределили. Глава Саратовской области добавил, что восстановить работу медучреждения планируется уже 20 марта — специалисты восстановят окна в здании в течение дня.