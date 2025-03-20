Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Саратовскую область выросло до двух

Количество пострадавших при атаке украинских БПЛА на Саратовскую область увеличилось до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал он.

До этого глава региона сообщил об одной пострадавшей из-за удара Вооруженных сил Украины. Раненой также оказали медпомощь. Из-за атаки дронов в Энгельсской городской клинической больнице № 1, двух детсадах и школе частично выбило стекла. Занятия в учебных заведения 20 марта пройдут в удаленном формате.

Восстановительные работы проведут в кратчайшие сроки, пообещал Бусаргин. Такую задачу поставили перед профильными службами.

Всего средства противовоздушной обороны сбили минувшей ночью 132 украинских БПЛА над регионами. Над Саратовской областью уничтожили больше всего аппаратов — 54. Также ВСУ атаковали Воронежскую, Белгородскую, Ростовскую, Курскую, Липецкую области и Крым.