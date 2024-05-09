Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 23:01 Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки БПЛА Губернатор Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА РИА «Новости»

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В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны!» — написал он.

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Глава Курской области также отметил, что военные привели силы и средства ПВО в готовность для отражения возможной атаки.

Днем 9 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над Курской областью запущенный с территории Украины малоразмерный воздушный шар.

Днем ранее украинские боевики ударили по маслодельному комбинату в населенном пункте Суджа. Среди работников никто не пострадал.

В минувшую среду ВСУ ударили беспилотником трактору недалеко от села Троицкое Кореневского района. Водителя доставили в больницу с ранениями.