Украинский воздушный шар уничтожили в Курской области | 360°

09 мая 2024, 11:02
Украинский воздушный шар уничтожили в Курской области
Старовойт: в Курской области сбили украинский малоразмерный воздушный шар
Дежурные средства противовоздушной обороны в Курской области сбили запущенный с территории Украины малоразмерный воздушный шар. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Наши системы противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар над Медвенским районом, который запустили с террористической целью со стороны Украины. Благодарю наших бойцов за защиту неба!» — написал он.
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В ночь на четверг, 9 мая, Старовойт объявлял опасность атаки беспилотников на территории Курской области.
Днем ранее украинские националисты нанесли удар по маслодельному комбинату в населенном пункте Суджа. Среди работников производства никто не пострадал.
Кроме того, в среду ВСУ ударили беспилотником по работающему в поле трактору недалеко от села Троицкое Кореневского района, водитель получил ранения.
Украина
ПВО
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