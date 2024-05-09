Украинский воздушный шар уничтожили в Курской области | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 11:02 Украинский воздушный шар уничтожили в Курской области Старовойт: в Курской области сбили украинский малоразмерный воздушный шар РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны в Курской области сбили запущенный с территории Украины малоразмерный воздушный шар. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Наши системы противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар над Медвенским районом, который запустили с террористической целью со стороны Украины. Благодарю наших бойцов за защиту неба!» — написал он.

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В ночь на четверг, 9 мая, Старовойт объявлял опасность атаки беспилотников на территории Курской области.

Днем ранее украинские националисты нанесли удар по маслодельному комбинату в населенном пункте Суджа. Среди работников производства никто не пострадал.

Кроме того, в среду ВСУ ударили беспилотником по работающему в поле трактору недалеко от села Троицкое Кореневского района, водитель получил ранения.