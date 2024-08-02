В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — напомнил он.

Также Смирнов добавил, что при нахождении на улице, лучше зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

По данным Минобороны, 31 июля ВСУ пытались атаковать Курскую область управляемой ракетой «Нептун-МД» и беспилотником.

Перед этим в регионе объявляли ракетную опасность. После атаки на одном из объектов в Курском районе произошел пожар. К утру огонь удалось локализовать.

Ранее Смирнов сообщил об уничтожении силами ПВО 19 беспилотников ночью 29 июля. По его словам, обломки дронов повредили автомобильный мост в Суджанском.