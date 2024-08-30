Жителей Курской области предупредили о возможной атаке БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — написал он.

Глава региона призвал население к бдительности. Также Смирнов отметил, что российские военнослужащие привели силы и средства ПВО в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее диверсанты планировали подорвать нефтехранилище на территории Курской области. Силовики успели их задержать со взрывчаткой и детонаторами.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область вечером 24 августа. Все четыре вражеские ракеты сбили российские системы ПВО.