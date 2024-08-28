В Курской области предотвратили подрыв нефтехранилища

Силовики задержали в Курской области диверсантов за план подрыва нефтехранилища

Фото: РИА «Новости»

Диверсанты в Курской области планировали подорвать нефтехранилище. Силовики задержали их и изъяли взрывчатку, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле», — сказал он.

Силовики изъяли у подозреваемых детонаторы и взрывчатку. Один из задержанных раскрыл план диверсии.

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* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.

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