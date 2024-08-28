В Курской области предотвратили подрыв нефтехранилища

Силовики задержали в Курской области диверсантов за план подрыва нефтехранилища

Диверсанты в Курской области планировали подорвать нефтехранилище. Силовики задержали их и изъяли взрывчатку, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле», — сказал он.

Силовики изъяли у подозреваемых детонаторы и взрывчатку. Один из задержанных раскрыл план диверсии.

Серию терактов предотвратили в Ингушетии. Шестеро сторонников «Исламского государства»* хотели напасть на правоохранителей и религиозные объекты, в том числе православную церковь.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.