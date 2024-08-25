Очередные украинские ракеты сбили в Курской области поздним вечером

Врио губернатора Смирнов: поздним вечером под Курском сбили еще 4 ракеты ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Поздним вечером 24 августа в небе над Курской областью уничтожили еще четыре вражеские ракеты. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

В тот же день в Курской области сбили четыре украинские ракеты, но только утром. Информации о пострадавших, а также о повреждениях не поступало.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что военным «Ахмата» удалось вывести 40 срочников из окружения под Курском. Шестеро бойцов отважно отражали атаки противника.

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