Жителей Курской области предупредили о работе ПВО
Врио губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил жителей региона о работе дежурных систем противовоздушной обороны. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Работает ПВО! Отойдите от окон!» — призвал Смирнов.
Также режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. Предупреждение опубликовал губернатор региона Игорь Артамонов.
Средства ПВО и РЭБ ликвидировали несколько украинских беспилотников в Воронежской области, писал RT. Среди мирного населения пострадавших нет.
По данным Минобороны, российские штурмовики в ходе разведки обнаружили группу украинских боевиков в лесополосе в Курской области. Бойцы ВС России захватили станцию Starlink и уничтожили четырех военных ВСУ.