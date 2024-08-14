Жителей Курской области предупредили о работе ПВО

Фото: РИА «Новости»

Врио губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил жителей региона о работе дежурных систем противовоздушной обороны. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Работает ПВО! Отойдите от окон!» — призвал Смирнов.

Также режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. Предупреждение опубликовал губернатор региона Игорь Артамонов.

Средства ПВО и РЭБ ликвидировали несколько украинских беспилотников в Воронежской области, писал RT. Среди мирного населения пострадавших нет.

По данным Минобороны, российские штурмовики в ходе разведки обнаружили группу украинских боевиков в лесополосе в Курской области. Бойцы ВС России захватили станцию Starlink и уничтожили четырех военных ВСУ.

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