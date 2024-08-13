Российские штурмовики захватили станцию Starlink ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военнослужащие захватили станцию Starlink и уничтожили четырех бойцов ВСУ в ходе штурма украинских позиций в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» провела разведку с помощью беспилотника, обнаружив боевиков ВСУ в лесополосе.

«После доклада командованием было принято решение провести штурм „позиции“, в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — говорится в сообщении.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры штурма украинских позиций с уничтожением живой силы противникам и захвата станции.

Ранее бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что Киев перешел «красную линию», вторгнувшись в Курскую область. По его словам, президент РФ Владимир Путин будет решительно действовать, чтобы вышвырнуть боевиков ВСУ с российской земли.

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