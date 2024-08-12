Жителей Краснояружского района Белгородской области начали эвакуировать

Гладков: жителей Краснояружского района переместят в безопасные места из-за ВСУ

Жителей Краснояружского района Белгородской области переместят в безопасные места из-за активности украинских боевиков на границе. Об этом утром 12 августа объявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что российские бойцы сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой на границе.

«Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — добавил он.

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