Жителей Краснояружского района Белгородской области начали эвакуировать

Жителей Краснояружского района Белгородской области переместят в безопасные места из-за активности украинских боевиков на границе. Об этом утром 12 августа объявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что российские бойцы сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой на границе.

«Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — добавил он.