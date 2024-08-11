ВСУ атаковали дронами и воздушными шарами Курскую и Белгородскую области

Силы ПВО сбили три дрона ВСУ под Белгородом и два воздушных шара под Курском

Украинские боевики пытались атаковать Курскую и Белгородскую области с помощью дронов и воздушных шаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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