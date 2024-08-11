Четыре жителя Шебекина пострадали в результате обстрелов ВСУ

Украинские боевики нанесли удар по Шебекину в воскресенье, ранения получили четыре мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, среди пострадавших трое мужчин с различными осколочными ранениями, их отвезли в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще одному мужчине оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, он продолжит лечиться амбулаторно.

«Только после последней атаки врага в городе в одном МКД выбиты стекла и посечены фасады, серьезные повреждения получила одна из квартир. Также разбита остановка», — добавил он.

Гладков отметил, что правильным решением местных станет выезд в пункты временного размещения в Белгород. Так как расстояние между городами небольшое, то они смогут быстро вернуться домой в случае улучшения ситуации.

Утром 11 августа стало известно, что женщина пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ в Шебекине.