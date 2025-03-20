Жителей Краснояружного района Белгородской области призвали пока не возвращаться домой

Жителям Краснояружского района пока опасно возвращаться в свои дома, обстановка там остается сложной. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Как только обстановка позволит, я уверен, что это произойдет в самые ближайшие дни, то мы сразу же доведем до вас информацию — тогда все вернутся в свои дома», — сказал он.

Гладков отметил, что российским бойцам отправили новую партию гуманитарного груза, которую сформировала Белгородская общественная организация «Совет женщин». В ДНР поступили строительные материалы, маскировочные сети, предметы личной гигиены и другие необходимые вещи.

Два дня назад Гладков заявил, что украинские боевики продолжают обстреливать Краснояружский район. Около села Репяховка один из бойцов самообороны пострадал, его отправили в Ракитянскую центральную районную больницу.

ВСУ пытались прорваться Краснояружский район на танке и БМП. Техника противника передвигалась из Сумской области.