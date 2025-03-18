ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область на танке и БМП

Несколько бронегрупп Вооруженных сил Украины пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, техника врага передвигалась из Сумской области. В районе населенных пунктов Прилесье — Графовка российские войска заметили противника, начался бой. Бойцы ликвидировали танк, боевую бронемашину и БМП, а также нескольких боевиков.

Уцелевшие военные ВСУ сбежали в лесополосу. Сейчас Вооруженные силы России наносят по врагу удары из артиллерии.

Ранее российские военные выбили ВСУ из населенного пункта Загрызова в Харьковской области. Бойцы продвинулись более чем на один километр вдоль берега Оскольского водохранилища и создали условия для дальнейшего наступления и освобождения населенных пунктов.