Жителей Калужской области начнут штрафовать за публикацию фото дронов ВСУ
Губернатор Шапша: в Калужской области запретили съемку беспилотников
Власти Калужской области ввели запрет на публикацию видеозаписей и фотографий с украинскими беспилотниками. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
За размещение в Сети материалов с украинскими БПЛА нарушителей будут штрафовать.
«Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба», — написал глава области.
Он отметил, что подобные решения уже приняли в ряде российских регионов. Информацию о беспилотниках жителям следует передавать в силовые структуры, добавил губернатор.
В ночь на 19 сентября над регионами военные сбили три беспилотника. По данным Минобороны, их уничтожили в Курской и Белгородской области.
В эту же ночь ракетную опасность объявляли в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев напомнил, что при воздушной тревоге следует укрыться в комнатах с без окон со сплошными стенами. Сирены прозвучали в области примерно в 01:09, отбой ракетной опасности объявили через три часа.