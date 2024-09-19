Жителей Калужской области начнут штрафовать за публикацию фото дронов ВСУ

Власти Калужской области ввели запрет на публикацию видеозаписей и фотографий с украинскими беспилотниками. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале .

За размещение в Сети материалов с украинскими БПЛА нарушителей будут штрафовать.

«Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба», — написал глава области.

Он отметил, что подобные решения уже приняли в ряде российских регионов. Информацию о беспилотниках жителям следует передавать в силовые структуры, добавил губернатор.

В ночь на 19 сентября над регионами военные сбили три беспилотника. По данным Минобороны, их уничтожили в Курской и Белгородской области.

В эту же ночь ракетную опасность объявляли в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев напомнил, что при воздушной тревоге следует укрыться в комнатах с без окон со сплошными стенами. Сирены прозвучали в области примерно в 01:09, отбой ракетной опасности объявили через три часа.