Жителей четырех сел Белгородской области отселят из-за обстрелов

Жителей четырех сел Грайворонского округа и Валуйского городского округа из-за сложной оперативной обстановки отселят в более безопасные районы и выплатят компенсации. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об этом в своем Telegram-канале .

«В связи с напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа», — сказал он.

Оперштаб региона решил закрыть въезд в село Вязовое Краснояружского района. По его словам, здесь установят блокпосты.

Гладков сообщил, что жители перечисленных населенных пунктов, а также села Солнцевка Белгородского района смогут претендовать на выплаты в размере 15 и 150 тысяч рублей.

Для обеспечения безопасности в приграничных районах в Белгородскую область доставили партию систем РЭБ. Они предназначены для подавления дронов.