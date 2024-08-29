Жители Белгородской области получили компенсации после атак ВСУ

Гладков: жителям Белгородской области выплатили по 15 тыс. рублей после атак ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Жителям ряда населенных пунктов Белгородской области выплатили компенсации в связи с атаками ВСУ. Граждане Валуйского и Грайворонского округов, а также Белгородского и Краснояружского районов получили по 15 тысяч рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Также будет выплачено по 15 тысяч рублей каждому жителю, прописанному в селах Солнцевка Белгородского района, Пороз и Дроновка Грайворонского городского округа, село Старый хутор и хутор Павловка Валуйского городского округа, село Вязовое Краснояружского района», — написал он.

Гладков напомнил, что выплата в размере 150 тысяч рублей положена жителям, прописанным в ряде других населенных пунктов. Среди них села  Безымено, Пороз, Дроновка и Новостроевка-Вторая.

Ранее для жителей Белгородской области, которые захотели временно покинуть свои дома, ввели новые меры поддержки. Они могут получить компенсацию за аренду жилья.

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