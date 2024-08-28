Новую партию систем РЭБ доставили в приграничные районы Белгородской области

Приграничные муниципалитеты Белгородской области получили партию систем радиоэлектронной борьбы и специальных детекторов. Новое оборудование предназначено для борьбы с беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Очередную партию систем РЭБ и детекторов доставили в регион 28 августа. Гладков сообщил, что это оборудование передали в Грайворонский, Шебекинский и Валуйский городские округа, Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы.

«Стараемся привлекать различных производителей, чтобы у нас были варианты оборудования под разные задачи: для информирования о БПЛА — детекторы, для их подавления — РЭБ», — сказал губернатор.

Власти Белгородской области также выпустили рекомендации по защите агропромышленных комплексов и производств. Гладков объяснил такую необходимость усилившимися атаками на гражданские объекты.