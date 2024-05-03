Жителей Белгородской области призвали к бдительности из-за возможной атаки БПЛА | 360°

03 мая 2024, 19:17
Жителей Белгородской области призвали к бдительности из-за возможной атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области ввели режим ракетной опасности. Жителей предупредили о возможной атаке беспилотниками, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
Реклама
Спустя 20 минут спасатели дали отбой опасности дронов.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил об атаке села Малиновка со стороны украинских боевиков. Днем 3 мая дрон-камикадзе ударил по частному жилому дому. В результате никто не пострадал. Однако взрывная волна повредила стены, кровлю и окна здания. Прибывшие на место спецслужбы устранили последствия прилета.
Беспилотники
МЧС РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама