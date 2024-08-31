Стало известно число тяжелораненых в Белгороде после обстрела ВСУ

После обстрела Белгорода украинскими боевиками в пятницу, 30 августа, в реанимации находятся пятеро взрослых и двое детей. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«В результате обстрела в пятницу ранения получили 46 человек: из них девять проходят лечение амбулаторно, еще 37 в стационаре, среди них семь — дети. Два ребенка и пять взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии под наблюдением врачей», — написал он.

По словам министра, по каждому пациенту провели федеральные телемедицинские консультации. Среди раненых есть кандидаты на перевод в федеральные центры — взрослый и ребенок, их могут перевести на лечение в Москву, двух других пациентов уже перевели.

Белгород и ближайшие к нему населенные пункты попали под массированный обстрел ВСУ вечером 30 августа. Националисты применили снаряды реактивной системы залпового огня Vampire с кассетными боеприпасами, погибли пять мирных жителей.